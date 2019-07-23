ديالى تعلن توفر 30 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة

2019/07/23 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، الثلاثاء، عن توفر 30 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة داخل المحافظة.وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/، إن”30 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة والدواجن متوفرة في ديالى ابرزها بناء حقول كبيرة لتربية الدجاج وانتاج البيض بالاضافة الى استغلال مئات الاف من الدونمات الزراعية”.[…]

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