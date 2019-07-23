2019/07/23 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، وصول أكثر من 28 ألف حاج عراقي الى الديار المقدسة.وقال رئيس الهيئة خالد العطية في كلمة له خلال مؤتمر صحفي ، ان” العام الحالي شهد عملية غير مسبوقة في تاريخ الحج العراقي، نسبة لعدد الحجاج، حيث بلغ عدد الواصلين للديار المقدسة أكثر من 28 ألف حاج”.وأكد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن وصول 28 الف حاج عراقي الى الديار المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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