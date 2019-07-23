تطهير ثلاث قرى وضبط مضافة لـ”داعش” شمالي بغداد

2019/07/23 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن اللواء 12 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تطهير ثلاث قرى وضبط مضافة لتنظيم “ داعش” الإجرامي شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات اللواء 12 طهرت قرى السابعة و صالح العجاج و قرية ابراهيم بديوي “, لافتا الى ان “القوات دمرت مضافة لداعش في قرية الحلابسة في منطقة […]

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