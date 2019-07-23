2019/07/23 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، صباح طلوبي، عن عدد اللجان التحقيقية في وزارة البلديات لعام 2018.وقال طلوبي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “لجنة النزاهة وجهت كتبا رسمية الى هيئة النزاهة والمفتشين العمومين عن الملفات الفساد المستكملة وقيد الإنجاز والتي لم تنجز”.وأضاف أن ” أول إجابة جاءت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تكشف اعداد لجان التحقيق وتتلقى اول اجابة من وزارة البلديات المركز الخبري الوطني.

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