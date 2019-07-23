منتخب بناء الاجسام يشارك في بطولة آسيا بالصين

2019/07/23 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، الثلاثاء، ان وفد المنتخب الوطني للعبة، غادر قبل قليل الى الصين من اجل المشاركة في بطولة آسيا المقرر اقامتها للفترة من 24-30 من شهر تموز الجاري.وذكر الاتحاد في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “وفد المنتخب الوطني لبناء الأجسام، غادر قبل قليل إلى الصين للمشاركة في النسخة […]

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