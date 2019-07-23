2019/07/23 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من خريجي الجامعات، اليوم الثلاثاء، تظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بفرص عمل .وقال مصدر ، إن العشرات من خريجي الجامعات بينهم حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه نظموا، صباح اليوم، تظاهرة قرب المنقطة الخضراء في حي كرادة مريم وسط العاصمة بغداد. وأوضح أن المتظاهرين طالبوا بفرص تعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة بحسب تخصصاتهم، مشيرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خريجو جامعات يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بفرص عمل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجو جامعات يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بفرص عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجو جامعات يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بفرص عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).