الداخلية: اعتقال إرهابي داعشي بالموصل

2019/07/23 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، إلقاء القبض على "إرهابي" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل عمل في ما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل.وقال معن في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة، ألقى القبض في الحي العربي بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف معن، أن هذا الشخص "كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل"، مبيناً أنه "بناءً على أمر قبض قضائي تم القبض على صاحب الدار المتستر على هذا الإرهابي".

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