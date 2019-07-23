بالوثيقة.. نائب يوجه سؤالاً لوزير المالية بشأن عدم فرض الاقليم لضريبة الاستيراد ومقدار جبايتها

2019/07/23 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الحكمة المعارضة خالد الجشعمي، الثلاثاء، سؤالاً برلمانياً لوزير المالية فؤاد حسين بخصوص عدم فرض سلطات اقليم كردستان ضريبة الاستيراد على البضائع في منافذه الحدودية بخلاف باقي المنافذ الاتحادية.وجاء في سؤال الجشعمي الذي طالب رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد لإستضافة الوزير في إحدى الجلسات عن “مقدار […]

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