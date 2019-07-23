تربية الكرخ الثانية تناقش مع مندوب مصنع الدرجات انجاز 1500 رحلة مدرسية شهرياً

2019/07/23 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى المدير العام لتربية بغداد / الكرخ الثانية قيس اسماعيل الكلابي بمكتبه في ديوان المديرية بالمندوب المعتمد لمصنع الدرجات في قضاء المحمودية .وذكر بيان للوزارة ان: اللقاء تضمن مناقشة مشروع انجاز 1500 رحلة مدرسية شهرياً تصنع وفق مواصفات عالية من حيث القياسات المعمول بها ( الارتفاع عن مستوى الارض، نوعية الخشب المستخدم ) بالإضافة […]

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