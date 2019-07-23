النهج: سانت ليغو المعدل 1,9 او 1,7 سيعيد انتاج نفس القوى المتحكمة بالمشهد

2019/07/23 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الثلاثاء، للنظام الانتخابي سانت ليغو المعدل (1,9) او (1,7) كونه يعيد انتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي و لا تتيح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم بإحداث تغيير سياسي مقبول.وقال طعمة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “اعتماد ذلك النظام سيضعف التمثيل الحقيقي […]

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