2019/07/23 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / منتصر الأسدي من المؤمل ان يغادرنا الى المغرب يوم الجمعة القادمة الدكتور عدي الربيعي عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي والأردني هيثم الشبول المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم ، وذلك لحضور مراسيم قرعة بطولة الأندية العربية الأبطال والتي ستجري في مدينة الدار البيضاء يوم السبت القادم السابع والعشرين من الشهر الحالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي والشبول يحضران قرعة بطولة الأندية العربية في المغرب) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي والشبول يحضران قرعة بطولة الأندية العربية في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).