مجلس نينوى ينتخب مدراء جدد لدوائر الصحة والاستثمار والتربية رغم مقاطعة اعضاء

2019/07/23 | 14:00

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بغداد اليوم - نينوى

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن مجلس نينوى إنتخب مدراء جدد لدوائر الصحة والاستثمار والتربية رغم مقاطعة اعضاء للجلسة.وقال مراسلنا إن، مجلس نينوى انتخب احمد دوبرداني عن (الديمقراطي الكردستاني)، مديرا للصحة، محمد ابراهيم عن (الحزب الاسلامي)، مديرا للاستثمار، واسيل العبادي (عن كتلة سند) مديراً التربية.وتابع أنه، تم اختيار عضو مجلس محافظة نينوى حسن خلف حسن، لمنصب النائب الفني لمحافظ نينوى عن كتلة خميس الخنجر.وجرى التصويت على المدراء، رغم انسحاب اعضاء بمجلس نينوى من جلسة الاختيار، احتجاجاً على الترشيحات.

بغداد اليوم - بغداد

رجح القيادي في ائتلاف النصر محمد العبد ربه، الثلاثاء، 23 تموز، 2019، انبثاق مشروع سياسي جديدة بين تحالفي سائرون والنصر لانقاذ العملية السياسية، فيما أشار الى أن لقاءات زعيمي التحالفين مقتدى الصدر وحيدر العبادي مستمرة وغير منقطع

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بانسحاب اعضاء بمجلس نينوى من جلسة لاختيار نائب المحافظ وثلاثة من مدراء الدوائر .

وقال مراسلنا إن، مجلس محافظة نينوى بدأ جلسة لانتخاب

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر كردي مطلع، الثلاثاء (23 تموز 2019)، بموافقة حكومة اقليم كردستان على تسليم المستحقات النفطية والبالغة 250 ألف برميل يوميا وايداعها لدى الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجانا م

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