نفاق المثقف العراقي

2019/07/23 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علي النشميامس اتصلت بصديق وهو كاتب معروف مستغربا من تعليق له في الفيس بوك يمجد بنوري السعيد ويذم عبد الكريم فقلت له لماذا اخي هذا التحول وانا اعرفك واعرف عائلتك انتم كنتم تتحدثون وبفخر عن عبد الكريم ودائما الذم بالسعيد فقال لم يحصل اي تغير عندي ابدا ولكن يا اخي العراقيين هكذا اذا ما اتأيدهم بما ي...

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