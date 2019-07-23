الشيخ العطية:إنهاء تفويج الحجاج العراقيين الأسبوع المقبل

2019/07/23 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية ان البعثة ستنهي الأسبوع المقبل تفويج جميع الحجاج البالغ عددهم 50 الف حاج الى الديار المقدسة.وقال العطية في مؤتمر صحفي عقده في مكتب شؤون الحجاج العراقيين بالديار المقدسة “وضعنا خطة لاستيعاب اكثر من 600 الف معتمر عراقي خلال الموسم المقبل بالتزامن مع فتح منفذ عرعر الحدودي أمام

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