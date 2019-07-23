الامانة تشن حملة للإزالة الدور المتجاوزة جنوب غربي العاصمة

2019/07/23 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الأمانة في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها عددامن الدور المشيدة على ارض زراعية ضمن منطقة حي الجهاد المحلة 885".واضاف، انه" كما تم ازالة عدد من التجاوزات المختلفة ضمن حي الشهداء المحلة 875 تضمنت ازالة اسيجة ومسقفات وتجاوزات أخرى".انتهى..م.م

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