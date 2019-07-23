كوريا الجنوبية تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي

2019/07/23 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة أنباء يونهاب، بأن طائرة حربية روسية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية فوق بحر اليابان مرتين يوم الثلاثاء.يُزعم أن قائد الطائرة قام برحلتين لمدة ثلاث دقائق في المجال الجوي لكوريا الجنوبية فوق بحر اليابان.ووفقا للوكالة فإن هذا الحدث يعد انتهاك للمعاهدات الدولية ووقع بالقرب من جزر كوريا الجنوبية ، دوكدو.و […]

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