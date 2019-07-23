اللواء 12 بالحشد يعلن تطهير 3 قرى وتدمير مضافة لداعش شمالي بغداد

2019/07/23 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللواء 12 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، تطهير ثلاث قرى وضبط مضافة لداعش شمالي بغداد.وقال موفدنا ان "قطعات اللواء 12 طهرت قرى السابعة و صالح العجاج و قرية ابراهيم بديوي ", لافتا الى ان "القوات دمرت مضافة لداعش في قرية الحلابسة في منطقة النباعي شمالي بغداد".وأضاف الموفد ان "قواتنا تواصل تقدمها وفق الخطط ...

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