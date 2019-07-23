المهندس يتفقد القوة النهرية للحشد الشعبي في الثرثار لمتابعة عمليات إرادة النصر شرق الأنبار

2019/07/23 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الثلاثاء, القوة النهرية للحشد الشعبي في الثرثار ضمن عمليات قاطع شرق الأنبار.وقال موفدنا انه "ضمن عمليات إرادة النصر الثانية اجرى المهندس جولة تفقدية للقوة النهرية للحشد الشعبي في الثرثار لمتابعة آخر التطورات الأمنية ضمن قطاع عمليات شرق الأنبار ", مبينا ان "المهندس أشاد بجهود قوات ...

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