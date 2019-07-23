القبض على داعشي من

2019/07/23 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ارهابي يعمل بديوان الجند في تنظيم داعش واخر متستر عليه في مدينة الموصل.

وقال الناطق

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