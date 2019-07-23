2019/07/23 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير مخبأ لإرهابي "داعش" يحتوي على اعتده مختلفة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير مخبأ لإرهابي "داعش" يحتوي على اعتده مختلفة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).