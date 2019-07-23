مصير مجهول ينتظر درجات الحذف والاستحداث في نينوى

2019/07/23 | 14:06

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نينوى :سومر نيوز

أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، أن مصير الدرجات الوظيفية الخاصة بمديرية ترب...

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