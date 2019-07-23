إيران: نراقب السفن الأميركية ونسعى لتشكيل تحالف لضمان الملاحة بالخليج

2019/07/23 | 14:06

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متابعة:سومر نيوز

أعلن قائد السلاح البحري في الجيش الإيراني حسين خانزادي، الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى “تشكيل تحالف بحري”...

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