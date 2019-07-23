صحيفة عبرية: المجال الجوي العراقي تحت سيطرة الأميركان وقصف الحشد رسالة

2019/07/23 | 14:06

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بغداد :سومر نيوز

أفادت صحيفة “جويش نيوز ساندكيت” العبرية، الثلاثاء، بأن المجال الجوي العراقي يقع ضمن نطاق سيطرة القيادة...

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