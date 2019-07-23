2019/07/23 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوريس جونسون رئيسا للحكومة البريطانية خلفا لتريزا ماي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريس جونسون رئيسا للحكومة البريطانية خلفا لتريزا ماي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريس جونسون رئيسا للحكومة البريطانية خلفا لتريزا ماي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).