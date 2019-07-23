2019/07/23 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن تستعد للإعلان عن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد

من المنتظر أن يتم الإعلان بعد قليل عن المرشح الفائز برئاسة وزراء

بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي.وترجح التوقعات فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، في مواجهة

وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.

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