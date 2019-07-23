طوكيو: لا ندرس إرسال قوات لتحالف بحري اقترحته أميركا في الشرق الأوسط

2019/07/23 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني, يوشيهيدي سوجا, إن بلاده لا تدرس إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى تحالف بحري اقترحته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي, قال في وقت سابق، إن اليابان ترغب في تحقيق ما تراه دورا فريدا عليها القيام به في الحد من التوتر، قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة.

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