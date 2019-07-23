مجلس كربلاء يصوت على تخصيص قطع أراضي لشريحة الصيادلة

2019/07/23 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراكد رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي، يوم الثلاثاء، ان المجلس صوت على تخصيص قطع أراضي لـ1150‪ صيدلاني في المحافظة

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "صوت مجلس كربلاء بجلسته الاعتيادية على تخصيص قطع أراضي لـ1150‪ صيدلاني في المحافظ".

وبين، ان "هذا القرار جاء بعد طلب تقدمت به نقابة الصيادلة في المحافظة".

وذكر البيان، ان "تم تخصيص قطع ارض لبناء مقر لممثلية نقابة الصيادلة فرع كربلاء".



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