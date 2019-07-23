سائرون: جميع مناصب الوكالة ستنتهي خلال الشهرين المقبلين

2019/07/23 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الثلاثاء، عن عزم الحكومة ارسال اغلب اسماء الدرجات الخاصة عقب انتهاء الفصل التشريعي، مشيرا الى ان القانون يلزم الحكومة تقديم المرشحين قبل تشرين الثاني.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسة الخميس المقبل لن تشهد عرض اي مرشح للدرجات الخاصة على ان يتم عرض المرشحين بقوائم بعد […]

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