2019/07/23 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (26) معاملة لعمال مضمونين بلغوا السن القانونية للتقاعد واصدرت (23) هوية تقاعدية لعمال محالين الى التقاعد للمدة من (15 الى 18 / 7 ) لعام 2019.وقال مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو في بيان وتلقته وكالة صدى، ان قسم صرف الرواتب التقاعدية حدث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تنجز 26 معاملة تقاعدية لعمال بلغوا السن القانونية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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