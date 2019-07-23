السفارة الاميركية تتوعد “المسؤولين الفاسدين” ومنتهكي حقوق الانسان بعقوبات جديدة

2019/07/23 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكدت السفارة الاميركية لدى بغداد ،اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الاميركية ستواصل مساءلة الافراد المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان والمسؤولين الفاسدين.وذكر بيان للسفارة الاميركية لدى بغداد نشرته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته “يس عراق”، ان ‘الولايات المتحدة إتخذت إجراءً بحق أربعة أفراد في العراق متورطين في قضايا فساد أو […]

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