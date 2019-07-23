مجلس الوزراء يشارك باحتفالية إدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، باحتفالية وزارة الثقافة، بإدراج محافظة بابل على لائحة التراث العالمي.وذكرت ألامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان ” الاحتفال تضمن، إقامة المعرض التشكيلي للفنان صالح رضا، الذي أقامته دائرة قصر المؤتمرات في وزارة الثقافة، بحضور مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من أعضاء لجنة

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