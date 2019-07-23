انشاء مصنعين لصناعة اكياس النفايات في بلدية الكوت

2019/07/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير بلدية الكوت علي حبيب حمدان ، عن انجاز مشروع مصنعين لانتاج اكياس النفايات البلاستيكية باشراف الكوادر الفنية في البلدية .وقال حمدان ان :” زيادة كمية النفايات في مناطق المدينة نتيجة التوسع السكاني الكبير في المناطق السكنية ، ولغرض الحفاظ على الواقع البيئي ، تقرر ان تقوم البلدية بانشاء مصنع لاكياس النفايات “.[…]

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