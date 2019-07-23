2019/07/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على ارهابي والمتستر عليه في الموصل.وذكر الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن انه : بناءً على معلومات دقيقة تم القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية والذي كان يعمل مقاتلا فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل.واضاف : بناءً على أمر قبض قضائي […]

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