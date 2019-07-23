2019/07/23 | 14:12

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يرفض ملفات ترخيص اندية ( النجف والطلبة والكرخ والنفط وامانة بغداد ونفط ميسان والسماوة والصناعة والديوانية لخلل بالجانب المالي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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