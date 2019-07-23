اجتماع تحضيري لوزراء خارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث

2019/07/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : تنطلق عصر اليوم الأحد بالقاهرة قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وذلك غداة قمة مصرية- عراقية خلال الزيارة الخارجية الأولى لعبد المهدي.وتسعى الدول الثلاث إلى وضع مشروع الأنبوب النفطي المشترك موضع التنفيذ وتنشيط التجارة البينية ...

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