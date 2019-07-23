2019/07/23 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من خريجي الجامعات، اليوم الثلاثاء، تظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بفرص عمل . وقالت مصادر إعلامية , إن العشرات من خريجي الجامعات بينهم حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه نظموا، صباح اليوم، تظاهرة قرب المنقطة الخضراء في حي كرادة مريم وسط العاصمة بغداد.وأوضح , أن المتظاهرين طالبوا بفرص تعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة بحسب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مظاهرة لخريجي جامعات وسط بغداد للمطالبة بفرص عمل النعيم نيوز.

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