2019/07/23 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوريس جونسون زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً للحكومة البريطانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/23 | 14:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريس جونسون زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً للحكومة البريطانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريس جونسون زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً للحكومة البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).