كلية الإعلام تناقش مقترح قانون حق الوصول إلى المعلومات

2019/07/23 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت كلية الإعلام في جامعة بغداد، اليوم الثلاثاء، اعمال الجلسة الثالثة لمناقسة مقترح قانون حق الوصول إلى المعلومات التي تنفذه منظمة برج بابل للتطوير الإعلامي.

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