“بالفديو”.. مواطنون يعتدون على حماية مستشفى في المثنى بعد منعهم من الدخول

2019/07/23 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق اعتدى عدد من المواطنين على شرطة حماية طوارىء مستشفى الخضر في محافظة المثنى، وذلك لان الشرطة منعتهم من الدخول برفقة والدتهم المريضة.

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