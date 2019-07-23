2019/07/23 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن زيادة كميات إنتاج الاسلاك النحاسية إلى 150 طن.وقال مدير عام الشركة أكرم شاكر عبد الفتاح في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن “الشركة ومن خلال مصانع الشهيد النحاسية التابعة لها تمكنت خلال الفترة الماضية وبجهود كوادرها العاملة من تشغيل خط إنتاج الأسلاك النحاسية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة ترفع انتاجها من الأسلاك النحاسية إلى 150 طن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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