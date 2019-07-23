بوريس جونسون زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً لوزراء بريطانيا خلفاً لتريزا مي

2019/07/23 | 14:31

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بغداد اليوم _ متابعة

أصبح وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الثلاثاء، الرئيس الجديد للحكومة في بلاده بعد فوزه على منافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت، في السباق على الظفر بزعامة حزب المحافظين.

وكانت رئيسة الحكومة السابقة، تيريزا ماي، قد عينته وزيرا للخارجية في عام 2016 غير أنه استقال في 2018 احتجاجا على سياستها في ما يتعلق بتدبير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون مرشحا لرئاسة الوزراء بعد ديفيد كاميرون عام 2016 لأنه القائد الأبرز في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه انسحب في آخر لحظة، بعدما تخلى عنه زميله، وزير العدل، مايكل غوف، ورشح نفسه لكنه خسر في نهاية المطاف.

بغداد اليوم - بغداد

رجح القيادي في ائتلاف النصر محمد العبد ربه، الثلاثاء، 23 تموز، 2019، انبثاق مشروع سياسي جديدة بين تحالفي سائرون والنصر لانقاذ العملية السياسية، فيما أشار الى أن لقاءات زعيمي التحالفين مقتدى الصدر وحيدر العبادي مستمرة وغير منقطع

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن مجلس نينوى إنتخب مدراء جدد لدوائر الصحة والاستثمار والتربية رغم مقاطعة اعضاء للجلسة.

وقال مراسلنا إن، مجلس نينوى انتخب احمد دوبرداني عن (الديمقراطي الكردستاني)، مديرا للصحة، محمد ابراهيم عن (الحزب

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بانسحاب اعضاء بمجلس نينوى من جلسة لاختيار نائب المحافظ وثلاثة من مدراء الدوائر .

وقال مراسلنا إن، مجلس محافظة نينوى بدأ جلسة لانتخاب

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