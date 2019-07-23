في أميركا اللاتينية.. كلبٌ “يُقاضي” صاحبه

2019/07/23 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بات الكلب “كامبيون” وهو ضحية سوء معاملة، أول #حيوان في #أميركا اللاتينية يحضر في أتيناس في كوستاريكا #محاكمة الشخص الذي عذبه.وحذر #رئيس_المحكمة من أنه «لن […]

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