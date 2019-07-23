القوات اليمنية المسلحة: قاعدة الملك خالد الجوية تصاب بالشلل

2019/07/23 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى السريع، اليوم الثلاثاء، ان" قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط تصاب بالشلل التام بعد العمليات المتواصلة لسلاح الجو المسير".

تعتبر قاعدة الملك خالد من أهم القواعد العسكرية التي تنطلق منها معظم العمليات العدائية باتجاه الأراضي اليمنية وهناك حالة إرباك كبيرة لدى العدو بعد فشل كل المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية على التصدي لأي عملية من عملياتنا.وقال سريع في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، ان" العدو اضطر إلى نقل كنترولات التحكم والسيطرة إلى قواعد عسكرية أخرى لتصبح منطلقا جديدا للعمليات العدائية على شعبنا ظنا منه أنها أصبحت بعيدة المنال وفي مكان آمن من استهدافنا".واضاف، ان" تلك الكونترولات اصبحت مرصودة وقد أصبحت ضمن الأهداف الهامة التي ستطالها اليد الطولى للقوات المسلحة".واكد ان" اي اهداف تابعة للسعودية لن تكون في مأمن مادام العدوان والحصار مستمرا على شعبنا اليمني العظيم".انتهى..م.م

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