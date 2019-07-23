العطية: الأسبوع المقبل ستفوج اخر وجبة من الحجاج وعددهم 50 الف حاج

2019/07/23 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العطية قال في رده على سؤال موفد "الغدير"، الى الديار المقدسة، انه" وضعنا خطة لاستيعاب اكثر من 600 الف معتمر عراقي خلال الموسم المقبل بالتزامن مع فتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة"، مؤكدا، انه" سيتم تفويج اخر وجبة من الحجاج العراقيين الاسبوع المقبل وعددهم 50 الف حاج".واضاف، العطية، ان" السعودية منحت نحو 5 الاف مقعد مجاملة للعراقيين خارج مظلة الهيئة والمسار الإلكتروني الخاص بحصة حجاج العراق الممنوحة لهيئة الحج والعمرة".واكد على انه" تم تخصيص لكل 200 حاج طبيب او مختص صحي لتقديم الرعاية والعناية الصحية للحجاج بينما في باقي البعثات الاسلامية يتم تخصيص طبيب لكل الف حاج، كما ان" سكن حجاج العراق يتميز بمجاورته للمسجد النبوي في المدينة المنورة وقربه من المشاعر المقدسة في مكة المكرمة".ولفت العطية في حديثه، انه" طالبنا السلطات السعودية باعتماد عدد السكان الحالي الذي يقارب الـ 40 مليون، لذلك نأمل ان تحتسب حصتنا الرسمية بعدد 40 الف مقعد في العام المقبل ومراعاة وضع العراق والحرمان الذي لاقاه في أيام النظام البائد ليعوض بمنحه زيادة إضافية عدى حصته الرسمية".واشار الى انه" نحن مستمرون بتقليل الكلفة على الحاج بعد ترشيد النفقات وتعظيم العوائد المالية إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة".انتهى..م.م

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