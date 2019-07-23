2019/07/23 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن اعادة فتح 17 طريق مغلق خلال النصف الاول من العام الحالي 2019.وقال رئيس اللجنة الامنية صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “شرطة ديالى فتحت اليوم طريقا مغلقا منذ 10 سنوات محاذي لمقر لواء الشرطة الاتحادية في بعقوبة استجابة لنداءات الاهالي”.واضاف الحسيني،ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية ديالى تعلن فتح 17 طريق مغلق خلال النصف الاول من 2019) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امنية ديالى تعلن فتح 17 طريق مغلق خلال النصف الاول من 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).