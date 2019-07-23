2019/07/23 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق داخل إحدى المزارع في ناحية عينكاوة بمحافظة أربيل دون وقوع أضرار.وقال مصدر ، إن حريقاً اندلع داخل مزرعة خلف شارع القنصلية الأميركية في ناحية عينكاوة بمدينة أربيل.وأوضح ، أنه لم يتم تسجيل أية أضرار كون المنطقة التي طالها الحريق بعيدة عن المباني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق داخل مزرعة في أربيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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