2019/07/23 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الإمام “قادر جلیکیز” (Kadir Çelikiz) الذی يؤم المصلين في مسجد منطقة “باش إسکلة” التركية بمبادرة لجذب الأطفال إلى القرآن الكريم في شمال غرب ترکیا.وذلك بتحويل صحن المسجد إلی ملعب أطفال من أجل تحفیزهم علی المشارکة في الدورات القرآنیة الصیفیة.حيث قام بدعم من متبرعین بترکیب ألعاب للأطفال فی داخل المسجد, بالإضافة بتنظیم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا ..



تحويل صحن مسجد إلى ملعب أطفال لجذبهم النعيم نيوز.

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