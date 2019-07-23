الربيعي يحضر قرعة بطولة الأندية العربية في المغرب

2019/07/23 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر الى المغرب يوم الجمعة المقبل الدكتور عدي الربيعي عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي لحضور مراسيم قرعة بطولة الأندية العربية الأبطال والتي ستجري في مدينة الدار البيضاء يوم السبت القادم السابع والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة (٣٢) نادياً عربياً .وسيتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة التي تعد من أهم البطولات على مستوى القارتين […]

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