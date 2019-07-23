2019/07/23 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت أسعار الذهب، الثلاثاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم.وبحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة).وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1415.40 دولار.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جني الأرباح يهبط بالذهب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جني الأرباح يهبط بالذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).