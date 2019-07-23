رفض إدراج فقرة تخص تصويت البيشمركة خارج إقليم كردستان العراقي

2019/07/23 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن غالبية ممثلي محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين في البرلمان، رفضوا التصويت على فقرة تتعلق بإدراج تصويت

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